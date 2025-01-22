Трамп призвал не забывать, что РФ "помогла США" победить во Второй мировой войне

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Новый американский лидер Дональд Трамп призвал помнить о том, что Россия "помогла США" победить во Второй мировой войне.

"Мы никогда не должны забывать, что Россия помогла нам одержать победу во Второй мировой войне, потеряв в процессе порядка 60 млн жизней", - указал он в Truth Соц. сети.

В том же посте глава Белого дома отметил, что поддерживает хорошие отношения с президентом РФ Владимиром Путиным и с любовью относится к российскому народу.

Советский Союз понес самые тяжелые потери во Второй мировой войне. Согласно данным Минобороны РФ, общие безвозвратные потери СССР составили 26,6 млн человек, из них около 18 млн - гражданское население и порядка 8,7 млн - военнослужащие.