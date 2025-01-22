Samsung презентовал новую линейку флагманских смартфонов Galaxy S25

Южнокорейская компания Samsung презентовала линейку смартфонов Galaxy S25. Существенные изменения по сравнению с S24 претерпел встроенный искусственный интеллект, превращающий гаджет в "персонального интеллектуального помощника", указали в пресс-службе технологического гиганта.

В новой линейке представлены базовая модель, Plus и Ultra. В первых двух осталась аналогичная S24 диагональ экрана - 6,2 и 6,7 дюйма соответственно, а S25 Ultra стал больше по сравнению с предыдущей моделью - 6,9 дюйма против 6,8 дюйма. Емкость аккумуляторов составляет 4 тыс., 4,9 тыс. и 5 тыс. мАч соответственно.

Все три модели получили одинаковый процессор - Snapdragon 8 Elite for Galaxy. У каждого устройства из серии S25 12 Гб оперативной памяти и 256 Гб или 512 Гб встроенной памяти. При этом у S25 Ultra есть вариант с 1 Тб встроенной памяти, а у базовых S25 - с 128 Гб. Ни один из гаджетов не поддерживает MicroSD.

S25 и S25 Plus оснащены основной ультраширокоугольной камерой с разрешением 12 Мп, широкоугольной камерой на 50 Мп и телеобъективом на 10 Мп с трехкратным оптическим зумом. У Galaxy S25 Ultra - ультраширокоугольная камера на 50 Мп, широкоугольная на 200 Мп и два телеобъектива - 50 Мп и 10 Мп. Кроме того, во всех трех устройствах имеется фронтальная камера с разрешением 12 Мп.

Galaxy S25 и S25 Plus из усиленного алюминия доступны в синем, голубом, мятном и сером цветах, а Galaxy S25 Ultra с титановой рамкой - в цветах "черный титан", "серый титан", "серебряный титан" и "синий титан". Вместе с тем Galaxy S25 Ultra отличается от предшественника закругленными углами.