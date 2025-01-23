Рютте заявил, что проигрыш Украины обойдется НАТО в триллионы долларов

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Проигрыш Украины обойдется Североатлантическому альянсу в дополнительные триллионы долларов. Такое мнение выразил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, выступая на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

"В случае проигрыша Украины, НАТО нужны будут не дополнительные миллиарды, а дополнительные триллионы долларов. В этом случае восстановить сдерживание запада НАТО обойдется в гораздо более высокую цену, чем все, что мы обсуждаем сегодня", - сказал он.

Рютте призвал меньше говорить о перемирии и больше передавать оружия Украине, а также не допустить прекращения огня на условиях России.

Президент РФ Владимир Путин не раз отмечал, что поставки Киеву новых вооружений не могут изменить ситуацию на фронте и только провоцируют затягивание конфликта.