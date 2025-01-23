Сийярто подтвердил готовность Венгрии поставлять природный газ в Словакию

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Венгрия в условиях остановки транзита российского природного газа через территорию Украины готова поставлять голубое топливо в Словакию. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в ходе пресс-конференции после встречи в Будапеште с израильским коллегой Гидеоном Сааром.

По его словам, для обеспечения энергетической безопасности Словакии можно было бы поставлять туда определенные объемы газа, которые поступают в Венгрию из РФ по трубопроводу "Турецкий поток" и его ответвлениям в Болгарии и Сербии.

"Мы по-прежнему готовы в полном объеме использовать наши транзитные возможности, чтобы обеспечить энергоснабжение Словакии", - заверил Сийярто.