На трассе Екатеринбург - Алма-Ата произошло столкновение 19 автомобилей

На трассе Екатеринбург - Алма-Ата в Казахстане произошло столкновение 19 автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе компании - оператора автодорог республики "Казавтожол".

Уточняется, что инцидент произошел в 12:30 по местному времени (10:30 мск) на 1630-м км дороги. "Предварительная причина ДТП - несоблюдение скоростного режима и безопасной дистанции", - говорится в сообщении. Данные о пострадавших не уточняются.

Ранее трасса была закрыта из-за метели с сильным ветром, однако в 10:30 по местному времени (8:30 мск) ее решили открыть для движения ввиду улучшения погодных условий и скопления большого количества машин в ожидании проезда.

На этой неделе в Казахстане из-за бурана и штормового ветра регулярно закрывали дороги. Согласно данным МЧС Казахстана, спасатели за последние сутки эвакуировали свыше 400 человек из автомобилей, которые не смогли продолжить движение по заснеженным трассам.