Столтенберг напомнил, что Трамп первым в НАТО начал поставлять Киеву летальное оружие

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Именно соединенные Штаты при администрации Дональда Трампа во время его первого президентского срока первыми в Североатлантическом альянсе начали поставлять Украине летальное оружие. На это обратил внимание бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

Он усомнился в том, что США откажутся от поддержки Киева. "Я хорошо помню, позиция стран НАТО в 2014-2016 годах, после Крыма, была, что не надо поставлять летальное оружие Украине, чтобы не провоцировать Россию. И это был президент Трамп, который принял решение поставлять летальное оружие, включая Javelin", - отметил Столтенберг.

"Главное - разговаривать с ним. Когда есть сомнения, какими будут решения его администрации, надо ехать в Вашингтон и обсуждать это", - рекомендовал он другим главам государств военного блока.