Водолазы около Витязево со дна моря собрали 350 кг мазута

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Со дна Черного моря вблизи населенного пункта Витязево в Краснодарском крае силами водолазов удалось собрать 350 кг мазута. Об этом со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ сообщает ТАСС.

"За минувшие сутки было обследовано дно и причал в районе н. п. Витязево Краснодарского края. Под водой вручную собрано и поднято на поверхность 7 мешков (350 кг) с нефтепродуктами", - указали в МЧС.

Кроме того, водолазы продолжают работы на затонувшем танкере "Волгонефть". Обследуется дно, акватория и подводная инфраструктура пляжей. Всего осуществлен 21 водолазный спуск. Вокруг севшего на мель танкера установлено свыше 2 км боновых заграждений.

В Краснодарском крае, Республике Крым ежедневно специалисты обследуют береговую линию протяженностью около 955 км. Собрано порядка 172 тыс. тонн загрязненного песка и грунта.

"На 20 участках проведения работ выявлены случаи локальных незначительных выбросов фракций нефтепродуктов", - уточнили в МЧС.

Вместе с тем в акватории Черного моря для обработки нефтяных пятен на площади порядка 44 тыс. кв. м, использовано около 5 тонн сорбента, собрано 25 тонн нефтесодержащей жидкости.