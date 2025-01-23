Российский рынок акций открылся снижением основных индексов

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Российский рынок акций 23 января открылся снижением ведущих индексов, юань слабеет к рублю. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10:00 мск, индекс Московской биржи снижался на 1,01% и составлял 2 942,62 пункта, индекс РТС также опускался на 1,01%, до 943,21 пункта. Курс юаня к рублю в начале торгов вырос на 5,35 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 13,595 рубля.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи ускорил снижение и торговался на уровне 2 926,82 пункта (-1,54%), индекс РТС составлял 938,14 пункта (-1,54%). Вместе с тем курс китайской валюты незначительно замедлил рост, до 13,59 рубля (+4,05 копейки).

Мосбиржа с 13 июня 2024 года отказалась от торгов долларом и евро из-за примененных в отношении нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и данные из внебиржевых торгов.