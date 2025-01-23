В Кремле не согласились с оценкой Трампом роли СССР во Второй мировой войне

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не согласился с утверждением президента США Дональда Трампа о "вспомогательной" роли СССР во Второй мировой войне.

"В данном случае вы затронули тему, по которой, наверное, можно не согласиться с господином Трампом при всем уважении", - сказал представитель Кремля в беседе с журналистами.

"Президент Трамп уже отмечал, что между Америкой и Европой лежит океан. И тогда тоже лежал океан. И война, и театр военных действий, и гибель десятков миллионов людей происходили на другом континенте для Америки", - указал он, говоря о призыве американского лидера не забывать о том, что Россия "помогла США" победить во Второй мировой войне.