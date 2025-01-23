Стубб считает, что одной из причин повреждения кабелей на Балтике были старые суда

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Причиной инцидента с повреждением подводных кабелей на дне Балтийского моря в конце прошлого года могли стать старые суда. Такое предположение сделал президент Финляндии Александр Стубб, пишет Financial Times.

По его словам, такого рода инциденты могли быть вызваны разными причинами. В числе одной из возможных Стубб выделил возраст кораблей. "Эти суда старые", - отметил он. "Когда под флагом Островов Кука ходит судно, полное сырой нефти, которому 20-30 лет, оно в плохом состоянии, а мастерство моряков вызывает сомнения, то вы находитесь на грани катастрофы. И это не отвечает ничьим интересам", - указал политик.

Инциденты с повреждением кабелей в Балтийском море произошли в ноябре и декабре 2024 года. В ноябре оборвались телекоммуникационный кабель C-Lion1 между Финляндией и Германией, а также коммуникационный кабель между Швецией и Литвой. В декабре получил повреждение электрокабель EstLink 2 между Финляндией и Эстонией, а вместе с ним еще четыре кабеля связи, соединяющие Финляндию с Эстонией и Германией.