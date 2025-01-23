Зеленский допустил возможность переговоров с Путиным

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Владимир Зеленский не исключил возможность переговоров с президентом России Владимиром Путиным при условии, что новый глава американский администрации Дональд Трамп предоставит Украине гарантии безопасности.

"Я буду делать все, чтобы это приблизить. Если президент Трамп сможет гарантировать Украине сильную и необратимую безопасность, то мы будем двигаться по дипломатическому пути. Я понимаю, что без России невозможно дипломатически завершить войну", - сказал глава киевского режима в интервью агентству Bloomberg, отвечая на вопрос, готов ли он пересмотреть свою позицию не садиться за стол переговоров с Путиным, если Украине предложат сделку.

Вместе с тем Зеленский допустил, что переговоры могут начаться если Украина не вернется к границам 2022 года, на чем ранее настаивали в Киеве как на необходимом условии. "Может быть по-разному. Это зависит от США, это зависит от новой администрации, это зависит от Евросоюза, от глобального Юга в каком-то смысле это на сегодняшний день также зависит", - указал он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обращал внимание, что переговоры с Киевом возможны, но их итог должен быть утвержден легитимной украинской властью.