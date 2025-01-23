ХАМАС освободит еще четырех заложниц 25 января

© AP Photo/ Abed Hajjar/ТАСС

Палестинское движение ХАМАС освободит еще четырех заложниц 25 января. Об этом со ссылкой на посольство Израиля в РФ сообщает ТАСС.

"В субботу ХАМАС должен освободить еще четырех женщин. Согласно условиям сделки их имена будут переданы израильской стороне в пятницу", - говорится в сообщении.

15 января премьер-министр и министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани сообщил, что при посредничестве Дохи, Каира и Вашингтона Израилю и ХАМАС удалось заключить соглашение об освобождении удерживаемых в Газе заложников и введении режима прекращения огня в анклаве.

Ожидается, что в рамках первого этапа, который продлится 42 дня, ХАМАС освободит 33 израильских заложника в обмен на палестинских заключенных, содержащихся в израильских тюрьмах.