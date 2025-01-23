Суточные потери ВСУ на курском направлении составили более 270 военных

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Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на курском направлении составили более 270 военных. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"За прошедшие сутки потери ВСУ составили более 270 военнослужащих, уничтожены 2 танка, бронетранспортер, 7 боевых бронемашин, 10 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен", - указали в российском оборонном ведомстве.

Уточняется, что всего с начала боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли свыше 54 270 военнослужащих, 315 танков, 237 боевых машин пехоты, 180 бронетранспортеров, 1 608 боевых бронемашин, 1 596 автомобилей, 387 артиллерийских орудий, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня.