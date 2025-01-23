Путин обозначил демографические вызовы главными для России сегодня

Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Для российских властей вызовы в области демографии сегодня являются ключевыми. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин в ходе заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ).

"Хотел бы отметить сквозные, принципиальные вещи, которые считаю важным учитывать при реализации ваших инициатив. В первую очередь, с учетом демографических вызовов, прежде всего, с учетом именно этого обстоятельства, самого главного для нашей страны сегодня", - подчеркнул глава государства.