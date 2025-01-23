После ДТП со школьным автобусом под Волгоградом госпитализировали четверых детей

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В результате столкновения школьного автобуса с легковым автомобилем на трассе под Волгоградом госпитализировали четверых детей, один ребенок скончался. Об этом со ссылкой на администрацию Волгоградской области сообщает ТАСС.

"По данным, поступающим от рабочей группы, в настоящее время медицинскую помощь в условиях стационара оказывают двум мальчикам 10 лет и двум девочкам в возрасте 14 и 15 лет. Один десятилетний ребенок, несмотря на усилия врачей, умер по пути в больницу", - следует из сообщения.