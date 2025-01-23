Песков: приведенные Трампом данные о потерях СССР не соответствуют действительности

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Приведенные президентом США Дональдом Трампом данные о потере СССР 60 млн жизней в годы Второй мировой войны не соответствуют официальной информации как российских историков, так и специалистов на всем континенте. На это обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

"Мы воспринимаем это как цифру, которая не соответствует тем данным, которые имеются у нас, а также у историков на всем континенте. Историки-профессионалы, специалисты по Второй мировой войне, знают точные цифры", - подчеркнул он.

В среду Трамп выступил с утверждением о том, что Россия "помогла США" победить во Второй мировой войне, "потеряв в процессе почти 60 млн жизней".

Советский Союз во Второй мировой войне понес наибольшие потери. Согласно данным Минобороны РФ, общие безвозвратные потери СССР составили 26,6 млн человек, из которых около 18 млн - гражданское население и порядка 8,7 млн - военнослужащие.