В Якутии зафиксировали самую низкую суточную температуру воздуха на планете

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Самая низкая в мире температура воздуха по итогам прошедших суток была зафиксирована в Якутии на метеостанции Сухана в Оленекском районе. Об этом информировал Гидрометцентр РФ.

Как отмечается, "станция Сухана зафиксировала мороз в 55,9 градуса, это самая низкая температура на планете за минувшие сутки". Две другие позиции в "тройке лидеров" также у России: в якутском селе Делянкир столбики термометров опускались 22 января до минус 53,1 градуса, а в районе реки Кегали в Магаданской области мороз окреп до 50,5 градуса.

Вместе с тем среди самых жарких мест Земли оказался австралийский Телфер с температурой плюс 44 градуса. Кроме того, в рейтинг вошли город Манго в республике Того, где воздух прогревался до 40,4 градуса и город Одиенне в Кот-Д-Ивуаре с плюс 40,1 градуса.