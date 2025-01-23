Каллас считает, что Евросоюзу не нужна своя армия

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Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас полагает, что Европейскому союзу не нужна своя армия, поскольку в Североатлантический альянс входят 27 стран - членов сообщества.

"Мы не должны повторять то, что уже делает НАТО. В ЕС у нас 27 армий, и все они должны вносить свой вклад в коллективную оборону, в рамках которой мы все сотрудничаем. У каждой страны есть оборонное планирование и оборонный бюджет. Поэтому мы не можем сказать, что нам необходима европейская армия, но нам нужно, чтобы эти 27 членов ЕС работали очень хорошо сообща, когда речь идет о НАТО и ЕС", - сказала глава евродипломатии агентству Anadolu накануне намеченного на 24 января визита в Турцию.

"У нас в повестке много вопросов. Помимо региональной безопасности мы можем обсудить сотрудничество в различных направлениям, таких, к примеру, как энергетика", - указала Каллас.