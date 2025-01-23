Al Jazeera: в секторе Газа с момента прекращения огня из-под завалов извлекли 212 тел

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Из-под обломков разрушенных зданий с момента прекращения огня в секторе Газа были извлечены 212 тел. Об этом информировал катарский телеканал Al Jazeera.

По информации палестинского Минздрава, свыше 14,2 тыс. человек считаются пропавшими без вести в Газе, порядка 5 тыс. из них - женщины и дети. В анклав начали возвращаться родные погибших, чтобы предать их тела земле.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке началось после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию еврейского государства, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. Израиль в ответ инициировал военную операцию в анклаве с целью ликвидации военных и политических структур ХАМАС и освобождения похищенных. Ранее Минздрав сектора Газа сообщал, что за это время погибли более 47 тысяч человек.