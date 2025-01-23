Трамп назвал печальным отказ Байдена от помилования себя

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Президент США Дональд Трамп выразил сожаление в связи с тем, что его предшественник Джо Байден не помиловал самого себя перед тем, как покинуть высший государственный пост.

"Он раздавал всем помилования. Но самое забавное или, быть может, самое печальное то, что он не помиловал себя. Но если присмотреться, то все связано с ним", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Трамп отметил, что у него была возможность помиловать своих сторонников в конце первого президентского срока (2017-2021 годы). "Я не собирался этого делать. Мне дали такую возможность, у меня поинтересовались, буду ли я объявлять помилование в отношении всех, в том числе себя. Я сказал, что не собираюсь никого помиловать", - указал он.

Новый хозяин Белого дома также выразил уверенность в том, что США и остальному миру удалось бы избежать многих проблем, если бы он остался у власти по итогам выборов 2020 года. "У нас не было бы инфляции, у нас не было бы катастрофы в Афганистане, не было бы нападения движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, война на Украине не продолжалась бы", - полагает он.

В понедельник, 20 января, Байден заявил, что в упреждающем порядке помиловал несколько человек, которым Трамп угрожал преследованием. В их числе были и члены семьи демократа. В декабре прошлого года он подписал распоряжение о помиловании своего сына Хантера, несмотря на многократные обещания этого не делать.