Юру Борисова номинировали на "Оскар" за роль в "Аноре"

Российского актера Юру Борисова номинировали на премию "Оскар" за роль второго плана в фильме американского режиссера Шона Бэйкера "Анора" (Anora, 2024). Трансляция мероприятия ведется на сайте премии.

Кроме того, за награду в номинации лучшая мужская роль второго плана поборются Киран Калкин, исполнивший роль в картине "Настоящая боль" (A Real Pain, 2024), Эдвард Нортон, сыгравший в фильме "Боб Дилан: Никому не известный" (A Complete Unknown, 2024), Гай Пирс за роль в "Бруталисте" (The Brutalist, 2024), Джереми Стронг за ленту "Ученик. Восхождение Трампа" (The Apprentice, 2024).

Вместе с тем фильм Anora будет претендовать на награду в категории лучший сценарий.