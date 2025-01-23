Захарова: для России неприемлема интервенция натовских войск на Украину

© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Для России категорически неприемлема интервенция войск НАТО на Украину, это может повлечь неконтролируемую эскалацию. На этом акцентировала внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Интервенция натовских сил на Украину угрожает неконтролируемой эскалацией конфликта и категорически неприемлема для России", - сказала она в ходе брифинга.

Дипломат обратила внимание на "на циркулирующие сообщения о планах западников по развертыванию своих войск для так называемого обеспечения, как они это называют, любого мирного соглашения".

"На прошлой неделе британские СМИ сообщили о том, что премьер-министр Великобритании и президент Франции в начале января провели закрытые переговоры о направлении воинских подразделений двух стран на Украину "в рамках потенциальной миротворческой миссии". Вместе с тем министр обороны ФРГ не исключил варианта отправки немецких солдат на Украину "для обеспечения безопасности" некоей демилитаризованной зоны при условии прекращения огня", - указала Захарова.