Откачку мазута из танкера "Волгонефть-239" планируют завершить на следующей неделе

Максим Григорьев/ТАСС

Откачку мазута из кормы нефтетанкера "Волгонефть-239" после его крушения в Керченском проливе планируют завершить на следующей неделе. Об этом сообщил вице-премьер Виталий Савельев в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.

"По состоянию на 8 утра четверга уже откачано более 1 100 тонн мазута, то есть осталось откачать 300 тонн мазута. Завершить очистку мазута из кормы планируем на следующей неделе", - отметил он.

Ранее стало известно, что всего в танках кормовой части нефтетанкера находилось около 1 400 тонн топлива. Работы осуществляются в круглосуточном режиме.