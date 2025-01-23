Рютте приветствовал угрозу Трампа ввести санкции против России

© Манон Крус / Фото из бассейна через AP/ТАСС

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте признался, что был "очень счастлив" услышать угрозу президента США Дональда Трампа о санкциях против России. Об этом он рассказал в интервью телеканалу CNBC на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

"Я очень, очень счастлив услышать позицию Трампа о готовности применить еще больше санкций против России", - сказал он, выразив надежду, что российская экономика окажется в "плохом положении" и что рестрикции будут действенными.

Со своей стороны, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не усматривает ничего нового в угрозах Трампа ввести санкции, если сделка по Украине не будет достигнута.