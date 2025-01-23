Россия откроет диппредставительства в Нигере, Сьерра-Леоне и Южном Судане

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В ближайшее время состоится официальное открытие дипломатических представительств России в Нигере, Сьерра-Леоне и Южном Судане. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

"В 2023 году начали работу российские посольства в Буркина-Фасо, Экваториальной Гвинее, а на очереди Нигер и Сьерра-Леоне, где речь идет о возобновлении деятельности, которая, к сожалению, была прекращена в 1992 году по финансовым причинам. Кроме того, речь идет и об учреждении нового диппредставительства в Республике Южный Судан. Соответствующие распоряжения правительства РФ были выпущены в декабре 2024 года. И в ближайшее время планируется официальное открытие упомянутых дипмиссий", - сказала дипломат.

По ее словам, открытие российских посольств в странах Африканского континента отвечает обоюдному с африканскими партнерами стремлению вывести многоплановое взаимодействие на качественно новый уровень.