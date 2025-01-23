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Трамп как могильщик европейской экономики

Если американский президент выполнит свои угрозы, Европу ждет экономический кризис

Трамп как могильщик европейской экономики
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Владимир Блинков, экономический обозреватель

Итак, Дональд Трамп вернулся в Белый дом. Головной боли в Брюсселе прибавилось.

Благодаря «умелому» руководству континентом со стороны чиновников Еврокомиссии (ЕК) и руководства ведущих стран крупнейшие экономики переживают, по сути, промышленный кризис. Так, по данным Евростата, за последний год производство промышленной продукции сократилось на 1,7%, в том числе в Германии – на 5,5%, в Италии – на 3,3%, во Франции – на 2,3%, апроизводство в энергоемких отраслях упало на 10-15%. Только в Германии в прошлом году обанкротилось 364 крупные компании - на 30% больше, чем в 2023 г. и прогнозируется, что в 2025 г банкротств станет еще на 25-30% больше. Такие отрасли как химическая и автомобильная - на грани выживания.

Отмеченная динамика выглядит парадоксально, если вспомнить размеры промышленного потенциала Европы, особенно ее экономического ядра - Германии, Франции, Италии и Испании. Кроме того, Европа перераспределяет в свою пользу существенную часть глобальной ренты, а ее финансовый сектор по уровню влияния на финансовые потоки занимает второе место в мире, уступая только США. Европейский высокотехнологичный сектор также обеспечивает значительный приток рентных доходов, базирующийся на монопольном положении европейцев в производстве многих видов особо сложной продукции. Однако экономическая динамика показывает, что все эти факторы в последние годы никак не могут трансформироваться в высокие темпы развития. И если отставание в темпах роста от Китая и Индии выглядит предсказуемо, то серьезное отставание от США, учитывая практически равную степень доступности финансовых ресурсов и структурные характеристики, наглядно свидетельствует о том, что в Америке рыночные механизмы работают гораздо лучше, чем в Европе.

Ранее динамичное развитие Европы базировалось на дешевых российских энергоресурсах и высоком спросе на ее продукцию в Азии и США. От российских энергоресурсов европейское руководство отказалось. А введя санкции еще и на импорт относительно недорогого другого сырья и продукции первых переделов из России, а ранее из Ирана, оно резко увеличило производственные издержки своих производителей, и снизив их конкурентоспособность. При этом уход с российского и иных рынков европейские производители не смогли компенсировать за счет переориентации на другие рынки.

Спрос со стороны Китая снизился, а конкуренция между европейскими и китайскими товарами мировом рынке резко выросла. Согласно данным ЕЦБ доля производственных секторов, где китайские компании напрямую конкурируют с представителями еврозоны, выросла за 20 лет с 25% до 40%. Причем, как показала практика, китайцы лучше торгуют, и, в итоге, доля ЕС в мировой торговле значительно снизилась. Нарастает и торговая напряженность с Вашингтоном.

Помимо санкционной и энергополитики можно выделить еще несколько причин возникновения кризисной ситуации в ЕС: политизированные макрофинансовая и долговая политики, рост бюрократических барьеров и налоговой нагрузки на производителей. Так, европейская бюрократия без устали разрабатывает и внедряет законодательные акты, директивы, регламенты, нормативы, которыми предусматриваются жесткие санкции за их невыполнение, что удорожает производство в странах Европы из-за чего все большее число европейских компаний рассматривает перенос производства в другие страны. Но, хотя Европа столкнулась с застоем в экономике, ослаблением конкурентоспособности, жарких общественных дискуссий относительно необходимости масштабных реформ не последовало, доклад М. Драги о конкурентоспособности европейские СМИ пообсуждали день-другой и забыли.

На таком экономическом фоне удивительно выглядит сохраняющееся «лидерство» ЕС в мировых рейтингах по щедрости систем социального обеспечения. Так, во Франции на  социальные расходы выделяется свыше 30% ВВП - один из самых высоких показателей в мире. И многие другие страны ЕС от Парижа мало не отстают, живя по сути в долг. Однако, на фоне ухудшения экономических перспектив европейцев вероятно ждет горькое разочарование. Таким странам, как Франция, чей дефицит бюджета составил 6% в 2024 г. и прогнозируется 7% в 2025 г. будет все сложнее поддерживать нынешний уровень соцобеспечения. И если в ближайшее время руководством стран ЕС не будут приняты «неприятные» социально-экономические решения, их перспективы будут ухудшаться даже без обещанных Трампом тарифных мер.

Эти данные свидетельствуют, что, хотя руководство ведущих стран ЕС зациклено на Трампе, вовсе не он,  а слабеющая промышленная база главная проблема, обуславливающая отставание Европы от США и Китая с точки зрения конкурентоспособности. А если Трамп выполнит свою угрозу и обложит европейский импорт пошлинами до 20%, это нанесет европейской промышленности сокрушительный удар. Америка более чем с 500 млрд евро годового экспорта безусловно, важнейший рынок сбыта для европейских товаров. Трамп же настаивает на выравнивании  двустороннего торгового баланса, а это значит, что мишенями тарифной войны могут стать 20 из 27 членов ЕС, которые имеют профицит в торговле с США. Кроме того, его команда недовольна европейскими цифровыми сборами, налогом на выбросы углерода и НДС.

Среди европейских стран в наибольшей степени пострадает ФРГ, которая экспортирует около 28% произведенной продукции.. Немецкие газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на расчеты Института макроэкономики и исследования конъюнктуры (IMK) в Дюссельдорфе оценила в 300 тысяч потерю рабочих мест в случае введения Дональдом Трампом обещанных пошлин, а, в целом, пишет источник, от решения Вашингтона в Германии зависят 1,2 млн рабочих.

Помимо заявленных пошлин Трамп уже выдвинул европейским членам НАТО новые требования в плане затрат на оборону.  Так что в условиях, когда европейские страны не справляются с растущими дефицитами из-за сокращающихся налоговых поступлений, им грозят новые финансовые трудности, которые уже чреваты политическими и социальными потрясениями.

Добавляет проблем и то, что ЕС, который имеет богатую историю изобретений и научных прорывов, сейчас скатилась в аутсайдеры. Например, сегодня среди 15 самых продаваемых электромобилей нет ни одной европейской марки. Как отметил бывший премьер-министр Италии и глава ЕЦБ Марио Драги в недавнем докладе о слабеющей конкурентоспособности Европы, в списке 50 крупнейших технологических компаний мира европейских лишь четыре.

Так что в текущей ситуации экономические проблемы Европы вполне могут перерасти в кризис, если Трамп выполнит обещанное. И руководству Европы в ближайшее время придется принять болезненные решения, что наверняка приведет к радикализации их политики, как это произошло с Грецией в годы ее долгового кризиса, поскольку популисты справа и слева не упустят возможности наброситься на нынешнее руководство европейских стран.

 
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