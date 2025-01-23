Дуда заявил, что не может представить победу Украины в конфликте с Россией

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Полную победу Украины в вооруженном конфликте с Россией невозможно представить. Соответствующую точку зрения изложил президент Польши Анджей Дуда в интервью телекомпании CNBC на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

"Я не говорю, что Украина должна нанести поражение России. Нет никаких шансов на то, что на Красной площади пройдет украинский военный парад", - сказал он.

В минувшее воскресенье британский политик-консерватор, миллиардер и член Палаты лордов Майкл Эшкрофт в колонке для газеты The Daily Express выразил мнение, что единственным победителем в конфликте на Украине будет Россия.

В июне 2024 года президент РФ Владимир Путин обозначил условия для урегулирования ситуации на Украине. В их числе вывод Вооруженных сил Украины из Донбасса и Новороссии, отказ Киева от присоединения к НАТО. Кроме того, на Украине должны в полной мере быть обеспечены права, свободы и интересы русскоязычных граждан. Россия также считает необходимым отменить все санкции Запада против нее и закрепить внеблоковый и безъядерный статус Украины.