В Татарстане выплаты контрактникам увеличили до 2,8 млн рублей

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В Татарстане повысили единовременную выплату желающим заключить контракт о прохождении военной службы до 2,8 млн рублей. Сумма складывается из региональных, федеральных и муниципальных выплат, указали в ДОСААФ Татарстана.

"В Татарстане единовременная выплата военнослужащим при заключении контракта с Минобороны РФ увеличивается до 2,8 млн рублей. Эта сумма будет складываться из региональных, федеральных и муниципальных выплат: от Татарстана - 2,1 млн рублей; от Минобороны РФ - 400 тыс. рублей; от муниципалитетов Республики Татарстан и предприятий - до 300 тыс.", - следует из сообщения.

Уточняется, что новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года.

Ранее стало известно, что с начала 2025 года в Татарстане единовременная выплата желающим заключить контракт о прохождении военной службы была увеличена до 2,2 млн рублей.