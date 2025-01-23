Foreign Policy: сделка по Украине закроет ей членство в НАТО

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Любой из вариантов соглашения об украинском урегулировании, который может инициировать НАТО, будет содержать запрет на членство Украины в альянсе. Об этом пишет американский журнал Foreign Policy.

Отмечается, что это признают как в Киеве, так и в Вашингтоне. Официальные лица Украины скептически относятся к обещаниям Запада обеспечить ее безопасность после завершения конфликта с РФ, указывается в материале.

Издание также обратило внимание на недавние высказывания президента США Дональда Трампа о том, что он "понимает чувства России", выступающей против присоединения Киева к альянсу. Ранее политик негативно высказывался о возможности расширения НАТО за счет Украины.

В среду Владимир Зеленский признал, что США выступают против вступления Украины в НАТО. Он также попытался возложить на нового американского лидера ответственность за присоединение Киева к альянсу: "если президент Трамп не будет готов видеть нас в НАТО, мы не будем в НАТО".