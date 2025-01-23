США: сексуальная контрреволюция?

Игорь Николайчук, Центр специальных медиаметрических исследований

По моему личному мнению, весь абсурд бредовой ситуации в гендерно-сексуальной сфере в современном западном мире наиболее ярко высветился в тот момент, когда во время инаугурационной речи президент США Дональд Трамп торжественно провозгласил: «С сегодняшнего дня официальная политика правительства Соединенных Штатов заключается в том, что существует только два пола - мужской и женский». Улыбнуло.

Игра в гендерную дихотомию «Мэ» и «Жо» - это реальность вчерашнего дня. Дремучесть. Как-то лет 15 назад наша юная сотрудница-журналистка, очень достойный представитель «Ж»-телосложения и заполняла анкету для получения только что введенной МИД Великобритании биометрической визы. В какой-то момент она громко рассеялась. «В чём дело, Настенька?!» ‑ «А вот какой смешной вопрос: ваш пол на момент заполнения анкеты?». В систему классификации введен новый параметр – время. Но смена пола хирургическим путем, когда психологические ощущения подкрепляются приобретением новых первичных и вторичных половых признаков - это как бы законное дело выбора конкретного индивида. А для власти тут все просто: стал мужчина женщиной, оформил это дело, ‑ получи все причитающиеся для женщин преференции, в том числе и предусмотренные финансированием из федерального бюджета. И наоборот.

Подавляющее большинство населения России рукоплещет всем словам и уже делам Трампа относительно ограничения прав членов ЛГБТК-сообщества. С нами все понятно. Мы представители своего традиционного общества, глубокие духовные потомки адептов авраамических религий, в которых влечение к представителям своего пола и другие подобные отклонения считаются извращением и грехом. Так вышло, что недоразвитые в цветущей Месопотамии древние евреи задали стандарты внутриплеменного сексуального поведения для предохранения от ассимиляции и растворения своего племени в море других передовых народов. А вот в Древней Греции этот вопрос актуальным не был. Социальной ответственностью за подобные грехи люди не мучились: шаловливый Эрот вселяется в человека без его ведома, а там уж кто подвернется – ослица, Пенелопа или 300 спартанцев. Кстати, знаменитая «Камасутра» это просто одна из многочисленных глав древнеиндусского руководства по домоводству.

Из пяти букв – ЛГБТК (организация, запрещенная в РФ) ‑ президент США Дональд Фред Трамп ни на какую не покушается. Т это трансвеститы, а ему нужны трансгендеры. Трансгендер — это человек, рожденный с определенным биологическим полом, но ощущающий себя личностью противоположного пола, имеющий соответствующее сознание и поведение, то есть обладающий гендерной идентичностью, присущей другому полу. Трансгендер заявляет, что он не «М» и не «Ж», а «МЖ» или «ЖМ»: мужбаба или бабамуж. Трансгендерность нигде не считается болезнью или расстройством, но подобные люди, давя на безбрежный политический популизм демократической администрации, выбили себе некоторые «социальные» привилегии. Наиболее известные из них ‑ устройство в общих женских туалетах (преимущественно в школах и колледжах) мужских писсуаров или введение в штат различных заведений специальных психологов, которые работали бы с трансгендерами, чтобы последние не «нервничали» по своему поводу и вообще чувствовали бы себя комфортно.

В своей успешной предвыборной кампании Трамп сделал ставку именно на борьбу с «третьим полом». Он сразу заявил, что в случае победы на выборах 2024 г. будет бороться с этим «безумием». «Я сделаю исторический шаг, чтобы уничтожить токсичную гендерную идеологию», — сказал он. Слово «идеология» здесь абсолютно уместно. С ней можно бороться, как в свое время с коммунизмом, без ущерба для политического имиджа. Но без демонстрации властных полномочий в этой борьбе не обойтись. Дискриминационные меры (впрочем, весьма хилые) скоро последуют. Трамп примет распоряжение, в котором поручит федеральным учреждениям немедленно прекратить программы, продвигающие концепцию смены пола «в любом возрасте». Президент также запретит использование федеральных налоговых поступлений для финансирования вмешательств, подтверждающих гендер. В своих прошлых заявлениях Трамп, сурово сдвинув брови, обещал наказать врачей и больницы, которые предоставляют гендерно-подтверждающий уход несовершеннолетним. «Ни одна серьезная страна не должна говорить своим детям, что они родились не того пола. Под моим руководством этому безумию придет конец», — подчеркнул Трамп. Американский президент немедленно сорвал в соцсетях аплодисменты правоверных: «Этот человек стал мусульманином и встал на путь истинный, слава Аллаху. По его образу было понятно, что он в душе мусульманин».

Все это для медиа-аналитика представляет неподдельный интерес. Для интернет-пользователей США активность запросов по фразе «трансгендерность» на протяжении всей истории Гугла была нулевая! Но в апреле 2023 г. буквально как прорвало. В считанные часы популярность этой фразы аномально подскочила и даже затмила запрос «гей-парад». И сегодня эта тема в абсолютном топе. Скажем так, к Трампу повалил избиратель из «консервативных» и «религиозных» штатов: Мэн, Юта, Невада, Дэлавер, Нью-Хэмпшнир, Орегон, Оклахома. А вот «фригидной» Аляске, «веселой» Луизиане, Гавайям, «гей-парадным» Нью-Йорку и Калифорнии и уж конечно, столичному округу Колумбия вся эта катавасия с трансгендерностью была, как говорится, пофигу.

Не пора ли сорвать все и всяческие маски! Дональду еще в «первый заход» объяснили политтехнологи и пресловутая «закулиса»: если ты пообещаешь покончить с ЛГБТ, тебя президентом не сделают. Так что политика Трампа на этом треке была «противоречивая» (это фиговый консервативный листочек), а реально – какая надо! В первую легислатуру Дональд Фредович заявлял, что не будет «возникать» против «обамовского» решения Верховного суда против признания однополых браков ‑ «Мои личные чувства по поводу однополых браков не имеют значения (irrelevant credit)». В октябре 2015 г. предвыборный штаб Трампа более чем успешно провёл мероприятие «Трамп-прайд», чтобы привлечь избирателей ЛГБТК в Миннесоте. В рекламном ролике (август прошлого года) бывший исполняющий обязанности директора Национальной разведки Ричард Греннелл (открытый гей) заявил, что Трамп — «самый прогейский президент в истории». В рекламе он упоминает усилия Трампа по оказанию помощи гей-сообществу, в том числе в борьбе с «гомофобным режимом» исламской террористической группировки «Хезболла». В годы правления Трампа популярность гей-парадов в стране (по интернет-интересу к ним жителей США) вознеслась на небывалую высоту, но все рухнуло именно при Байдене. И т.д., и т.п.

Итак, имея в виду «традиционалиста», который предвкушает репрессии против ЛГБТ-сообщества со стороны престарелого президента США с крашеной шевелюрой (бойкий старикашка!), хочу закончить материал сакраментальной фразой: У МЕНЯ ДЛЯ ТЕБЯ ПЛОХИЕ НОВОСТИ, ЧУВАК!