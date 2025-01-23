Эксперты: попытки Трампа разговаривать с Россией с позиции силы неприемлемы

В среду Дональд Трамп опубликовал в собственной соцсети Truth Соц. сети пост с призывов к России срочно урегулировать конфликт на Украине.

Президент США утверждал, что он не хочет «навредить России. Я люблю российский народ, и у меня всегда были очень хорошие отношения с президентом Путиным… Мы никогда не должны забывать, что Россия помогла нам выиграть Вторую мировую войну, потеряв почти 60 млн жизней». В связи с этим он подчеркнул, что собирается «оказать России, экономика которой терпит крах, и президенту Путину очень большую услугу». «Уладьте сейчас же и остановите эту нелепую войну! Дальше будет только хуже. Если мы не заключим "сделку", при этом в ближайшее время, у меня не останется другого выбора, кроме как ввести высокие тарифы и санкции на все, что Россия продает США и другим странам»,— пригрозил Трамп.

Старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин отмечает, что «такая тональность обычна для Трампа. Она может восприниматься как необычная некоторыми российскими гражданами, у которых, как и у некоторых российских экспертов, были иллюзии по поводу того, каков Трамп. А Трамп является, если пользоваться старой советской лексикой, американским империалистом, а второе - нужно сказать, что Трамп вновь стал американским президентом в упорной борьбе с конкурентами, и он полон решимости, воплотить в жизнь свою программу, хотят этого другие или нет. А частью этой программы является прекращение военных действий на Украине, и Трамп преисполнен желания и готовности этой цели добиться. Но прекращение военных действий на Украине в качестве цели – не является частью повестки российского руководства. Наше положение на линии боевого соприкосновения хорошее, и улучшается с каждым днем. У нас есть свой план относительно Украины, он известен и он ориентирован на то, чтобы обеспечить безопасность нашей страны. И этого плана нельзя достигнуть, если принять те приоритеты, на которые ориентирован Трамп. Надо понимать, что сейчас Трамп начал выполнять свою предвыборную программу, составной частью которой было достаточно быстрое прекращение огня и заключение мирного соглашения. Поэтому нам следует приготовиться не только к изменению тональности его разговора и появлению угроз, но также и к тому, что он вполне может спустить на Россию очень серьезные санкции, о чем он, собственно, и намекал. Поэтому тут нет ничего удивительного, хотя когда тебе угрожают - это неприятно. Но нам в этой связи стоит помнить, что наше дело правое, и своих целей мы добьемся».

В свою очередь политический аналитик Павел Шипилин полагает, что «такое заявление Трампа нужно рассматривать как однозначно ультимативное. Этим заявлением он разочаровывает потому, что из тех сигналов, которые поступали раньше из уст Трампа, казалось, что он примерно понимает, почему Россия начала СВО и при каких условиях она ее закончит. Но у меня такое ощущение, что этот ультиматум был сформулирован не столько Трампом, сколько его командой. Хотя, как представляется, Трамп возомнил из себя если не миссию, то близко к тому. То есть после покушения Трамп решил, что его спасла божья длань, и теперь он в соответствии с этим себя ведет. В это я до конца не верил, пока Трамп не произнес иннаугурационную речь, в которой он прямо сказал, что после неудачного покушения он понял, что бог отвел от него руку убийцы для того, чтобы сделать Америку снова великой. Это был заявлено совершенно всерьез в его тронной речи, которая определяет во многом его дальнейшие действия. Поэтому сейчас становятся на свои места все его ультимативные требования к Канаде, Дании, Панаме и т. д. Теперь дошла очередь до России, и конечно дойдет и до Китая. И теперь становиться понятным, как Трамп собирается себя вести на внешнем контуре. Он будет действовать с позиции силы. Он одержим идеей, разговаривать с позиции силы со всеми странами».

С другой стороны, по словам Алексея Зудина, «в таких деликатных вещах, как мирное урегулирования конфликта, конкретные предложения делаются в закрытом формате, и только потом они могут стать известными. Но чтобы Трамп не предложил, я не уверен, что это будет приемлемо для руководства России».

Павел Шипилин также обращает внимание на то, что «в созидательном плане у Трампа слышны лишь намеки, и он примерно обозначает, какой разговор он планирует вести с Владимиром Путиным. Он будет пытаться принудить российского президента уважать его силу. Пока только так, и других подробностей нет. И для России абсолютно неприемлемо».