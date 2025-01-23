Нетаньяху считает, что Маска "оклеветали" после жеста на инаугурации

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил поддержку американскому миллиардеру Илону Маску, которого в социальных сетях и СМИ обвинили в том, что он на мероприятии по случаю инаугурации президента США Дональда Трампа вскинул руку в нацистском приветствии.

"Илон Маск оклеветан", - указал глава израильского правительства в X. Он назвал предпринимателя "большим другом Израиля" и напомнил, что тот "посетил Израиль после резни 7 октября 2023 года, в которой террористы ХАМАС совершили самое страшное злодеяние против еврейского народа со времен Холокоста".

"С тех пор Маск решительно поддерживал право Израиля защищать себя от террористов и режимов, которые стремятся уничтожить еврейское государство", - подчеркнул Нетаньяху, добавив, что благодарен предпринимателю за это.

Во время выступления с речью после церемонии инаугурации Маск выразил благодарность сторонникам Трампа за поддержку. В какой-то момент миллиардер приложил правую руку к груди, затем отставил ее в сторону ладонью вниз. После этого он повернулся и повторил жест. В сети выходку Маска стали сравнивать с жестом, который демонстрировали итальянские фашисты и немецкие нацисты. Сам бизнесмен назвал такие утверждения скучными.

Ранее Трамп объявил, что Маск возглавит в его администрации новое ведомство DOGE, которое будет заниматься оптимизацией работы правительства и борьбой с бюрократией.