В Китае готовятся испытать сверхзвуковые БПЛА и пассажирский самолет

Китайский стартап анонсировал, что его сверхбыстрый беспилотник, способный развивать скорость в четыре раза выше скорости звука, совершит первый полет в 2026 году. Об этом пишет газета South China Morning Post.

Уточняется, что беспилотный летательный аппарат разработан в рамках программы создания сверхзвукового пассажирского самолета.

По информации издания, компания Sichuan Lingkong Tianxing Technology разработала дрон Cuantianhou для коммерческих целей. Вес аппарата - 1,5 тонны, длина - семь метров. Он сможет развивать крейсерскую скорость 4,2 Маха на высоте 20 км.

Вместе с тем, ожидается, что прототип сверхзвукового пассажирского самолета Da Sheng поднимется в небо к 2030 году.

Как отмечают сотрудники компании, новый аппарат внешне напоминает американский самолет-разведчик SR-71 Blackbird, "но его двигательная установка, высота полета и скорость значительно отличаются".