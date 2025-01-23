Политолог Макаренко: в ближайшее время у России и Америки будут шансы договариваться

С приходом к власти в США Дональда Трампа, для Америки и России действительно может открыться окно возможностей для улучшения взаимоотношений. При смене политических элит, как правило, начинаются переговоры. Учитывая заявления Трампа во время избирательной кампании и после победы, о том, что военные конфликты не в интересах Соединенных Штатов, можно надеяться, что новая администрация действительно приложит серьезные усилия для прекращения войн. Говоря о российско-украинском конфликте, можно быть уверенным в том, что Трамп будет заниматься этим вопросом, поскольку это и в его интересах.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" политолог, доцент Московского педагогического государственного университета Олег Макаренко.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/72b6c3e94b0c051bda220880dbb86d85/