Зеленский считает, что Трамп должен сначала позвонить ему, а не в Москву

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Владимир Зеленский полагает, что новый президент США Дональд Трамп должен отдать приоритет диалогу с Киевом и только потом вести его с Москвой.

"Я думаю, что наша коммуникация с президентом Трампом - и насколько мне известно, команды над этим работают - должна быть в приоритете, а потом уже с Москвой", - сказал он в интервью агентству Bloomberg.

Вместе с тем сведений о какой-либо подготовке к контактам Трампа и Зеленского со стороны Вашингтона не поступало.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники информировал о том, что Трамп поручил своей команде устроить ему телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в первые дни после инаугурации.