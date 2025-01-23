Американист Богуславская: Трамп лично заинтересован в успехе своей миротворческой деятельности

Инаугурационная речь Дональда Трампа показалась довольно популистской. Отсутствие в этой речи упоминания украинского конфликта связано с тем, что пока Трамп не может показать какого-либо прогресса в этом вопросе. Трамп лишь подтвердил свои предвыборные обещания стать президентом миротворцем. И тут действительно есть собственная, Трампа, заинтересованность. Да, он не будет избираться, но будут промежуточные выборы, да и Трамп, скорее всего, захочет, чтобы его сторонник занял президентское кресло после него. Соответственно, Трампу нужны достижения. Ради этого он будет стараться добиться хоть каких-нибудь целей.

Такое мнение высказала в видеоинтервью ИА "Инфорос" кандидат политических наук, старший преподаватель кафедры американских исследований факультета международных отношений СПБГУ Юлия Богуславская.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/72a1d17eb6338b3f54bc4596aa80bab2/