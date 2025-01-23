Общий размер маткапитала с февраля увеличится до 912 тыс. рублей

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Размер материнского капитала на второго ребенка, если семья не использовала сертификат на первого, после индексации в феврале составит 912 тыс. рублей. Об этом заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

По его словам, "общий размер материнского капитала в 2025 году составит 912 тысяч рублей, это почти на 80 тысяч больше, чем в 2024 году".

В частности, с 1 февраля сумма сертификата на первого ребенка повысится на 60 тыс., до 690 тыс. рублей. При рождении второго ребенка семья, которая ранее использовала сертификат, дополнительно получит почти 222 тыс.

Материнский капитал - мера господдержки российских семей в рамках национального проекта "Демография". С 2007 года на такую поддержку имели право семьи, в которых появился второй ребенок, а также любой последующий ребенок, если до этого право на капитал не возникало или не оформлялось. С 1 января 2020 года маткапитал выдается при рождении первого ребенка.