Политолог Мирзаян: позиции США и Трампа на будущих переговорах Москвы и Киева не так уж сильны

Пост Дональда Трампа о переговорах России и Украины в его соцсети стоит воспринимать не как какой-то ультиматум, а как обычный трамповский трэш-ток. Он, как некоторые боксеры перед боем, устраивает истерику, чтобы максимально поднять ажиотаж и показать, насколько он сильный. Кроме того, Трамп разыгрывает классическое начало переговорного процесса, когда стороны выставляют завышенные требования, а потом начинают искать компромиссы. Также, Трамп хочет показать, что входит в переговоры с сильных позиций, хотя это и не так. Трамп не может сейчас начать массово спонсировать Киев, поскольку война Байдена в этом случае превратится в войну Трампа.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" доцент Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/07ebd722a00c6bd7098f20317026a41c/