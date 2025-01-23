Явка на досрочном голосовании на выборах в Белоруссии составила 27,15%

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За три дня на выборах президента Белоруссии свой голос досрочно отдали более четверти белорусских избирателей.

Согласно данным Центризбиркома республики, "за три дня в досрочном голосовании на выборах президента Белоруссии приняло участие 27,15 % от общего числа граждан, включенных в списки для голосования".

При этом самая высокая явка отмечается в Брестской и Витебской областях, где проголосовали 30,66% и 27,47% избирателей соответственно. В Гомельской области на участки явились 25,99%, в Гродненской - 27,03%, в Минской - 27,37%, в Могилевской - 26,90%, в Минске - 25,21% избирателей.