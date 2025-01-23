Состояние двоих пострадавших в ДТП под Волгоградом детей оценивается как тяжелое

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Состояние двоих детей, пострадавших в ДТП с участием школьного автобуса под Волгоградом, оценивается как тяжелое. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале.

"Семеро детей доставлены в больницу Волгограда после ДТП с автобусом. Двое ребят находятся в тяжелом состоянии, пятеро - в состоянии средней степени тяжести. Им оказывается медицинская помощь", - указала она.

Ожидается, что в ближайшее состоится телемедицинская консультация со специалистами РДКБ имени Н. И. Пирогова.

Ранее стало известно, что один 10-летний ребенок, несмотря на усилия врачей, скончался по пути в больницу. Всего школьный автобус перевозил 21 учащегося.