Медведев: Россия ответит победой на "ультиматумы" Зеленского

© Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

Действия российский армии являются лучшей реакцией на "ультиматумы" Владимира Зеленского о возвращении к границам 2022 года. На это обратил внимание заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ходе заседания специальной группы Военно-промышленной комиссии РФ.

"Наши противники не унимаются. Продолжаются не только атаки, но и различные словесные интервенции, выставляются разные ультиматумы. Вот уже договорились до "возвращения к границам 2022 года", несмотря на конституцию Российской Федерации. Очевидно, что лучшим ответом на это являются действия вооруженных сил и победа", - указал он.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркивал, что Москва готова вести диалог без предварительных условий, но на базе стамбульских договоренностей 2022 года и "исходя из реалий, которые складываются на земле".