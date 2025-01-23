Внешнеполитический дебют нового госсекретаря США: под прицелом Китай

Главы внешнеполитических ведомств США, Японии, Индии и Австралии провели в Вашингтоне на следующий день после инаугурации нового президента СШС Дональда Трампа четырехстороннюю встречу в формате QUAD (четырехсторонний диалог по стратегической безопасности в Индо-тихоокеанском регионе). Встреча стала первым многосторонним внешнеполитическим мероприятием новой администрации Трампа и ясно продемонстрировала ее основной вектор - противостояние с Китаем.

Встреча стала также дебютом нового госсекретаря США Марко Рубио, который известен своей антикитайской позицией.

Перед встречей министров Рубио дал интервью телеканалу NBC, в котором сказал, что встреча подтвердит важность сотрудничества с союзниками по всему миру по важным вопросам, стоящим перед Соединёнными Штатами.

По итогам встречи министры опубликовали совместное заявление, в котором говорится, что «верховенство закона, демократические ценности, суверенитет и территориальная целостность» должны соблюдаться в Индо-тихоокеанском регионе, где Китай демонстрирует свою особую активность. В заявлении говорится, что четыре страны «решительно выступают против любых односторонних действий, направленных на изменение статус-кво с помощью силы или принуждения», и остаются приверженными укреплению «региональной морской, экономической и технологической безопасности перед лицом растущих угроз».

Рубио, бывший сенатор от Флориды, на слушаниях по утверждению его кандидатуры в Комитете Сената по международным отношениям на прошлой неделе заявил, что Китай является «самым сильным и опасным соперником», с которым Соединённые Штаты когда-либо сталкивались.

«Четвёрка» начала формироваться в 2004 году для координации действия по ликвидации последствий стихийных бедствий и оказанию гуманитарной помощи после землетрясения и цунами в Индийском океане.

В 2019 году во время первого президентского срока Трампа диалог в рамках Quad был поднят до уровня министров иностранных дел.

Джо Байден в 2021 году вывел партнёрство на уровень лидеров и в сентябре того же года провёл первый саммит Quad в формате видеоконференции. В дальнейшем они проходили ежегодно. В нынешнем году страной-хозяйкой встречи на высшем уровне будет Индия

Хотя Quad не является альянсом по обеспечению безопасности, его часто рассматривают как противовес растущему влиянию Китая. В последние годы сферы сотрудничества расширяются: от безопасности на море и инфраструктуры до защиты здоровья и новых технологий.

В сентябре прошлого года Байден провёл саммит «Четвёрки» в своём родном штате Делавэр, на котором лидеры использовали самые жёсткие формулировки из всех, когда-либо использовавшихся этой группой. Не упоминая Китай, они выразили «серьёзную обеспокоенность» «милитаризацией спорных территорий, а также устрашающими манёврами в Южно-Китайском море».

Среди новых инициатив, о которых было объявлено по итогам саммита — запуск совместных учений береговой охраны. Этот шаг рассматривался как усиление аспекта безопасности «Четвёрки» и как сигнал Китаю.

Китай раскритиковал Quad как азиатскую версию НАТО.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в МГИМО МИД РФ 2 сентября 2024 года, завил: «Соединенные Штаты действительно сейчас активизировали свои действия в Азии, прежде всего в Юго-Восточной, Восточной, Северной. Но они действуют иначе, чем мы. Они не уважают правила, созданные асеановцами, которых все считали «ядром», движущей силой всех процессов в этой части мира. США не уважают эти правила, они хотят расколоть АСЕАН. Это всё делается с прицелом на сдерживание Китая. Они этого не скрывают. Был изобретен такой термин, как «индо-тихоокеанская стратегия». Она означает, что Соединенные Штаты создают небольшие «клубы по интересам». Создали AUKUS (США, Британия и Австралия). Создали QUAD, куда активно вовлекают наших индийских друзей. Коллеги из Индии это все понимают и стараются избегать участия в мероприятиях этой «четверки» (помимо Индии там Япония, США и Австралия), которые заведомо носят провокационный характер».