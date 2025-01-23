Трамп заявил, что США рассчитывают на хорошие отношения с Китаем

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США ориентированы на то, чтобы поладить с Китаем, а также рассчитывают на содействие Пекина в урегулировании конфликта на Украине. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп по видеосвязи перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе.

"Мы с нетерпением ждем, чтобы установить хорошие отношения с Китаем и поладить с ним. Надеюсь, что Китай поможет нам остановить войну между Россией и Украиной", - сказал он.

Новый хозяин Белого дома также отметил, что у него "всегда были прекрасные отношения" с председателем КНР Си Цзиньпином. По его словам, недавний разговор между лидерами США и Китая состоялся по инициативе китайской стороны. "Я думаю, что у нас будут очень хорошие отношения. Все, что мы хотим, - это справедливость, мы просто хотим равных условий", - подчеркнул Трамп.