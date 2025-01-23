В Британии убийца трех девочек в Саутпорте получил 52 года тюрьмы

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Подростка Акселя Рудакубана приговорили к 52-летнему тюремному заключению за убийство трех девочек в английском Саутпорте летом прошлого года. Соответствующее решение было оглашено в королевском суде Ливерпуля судьей Джулианом Гуcом.

"Я приговариваю его к пожизненному заключению с минимальным сроком в 52 года. Он провел под арестом 175 дней, поэтому его минимальный срок составит 51 год и 190 дней", - сказал судья при оглашении приговора, передает телеканал Sky News.

Гус уточнил, что не имел возможности приговорить убийцу к гарантированному пожизненному тюремному заключению без указания минимального срока, поскольку на момент преступления Рудакубане было 17 лет.

Сам осужденный не присутствовал при оглашении приговора. Его вывели из суда утром после того, как он пытался сорвать заседание криками о своем плохом самочувствии, которое не подтвердили осмотревшие его медики.

Ранее в полиции сообщили, что в ходе обысков в компьютере подростка было обнаружено учебное пособие террористической организации "Аль-Каида" (запрещена в РФ).

29 июля 2024 года в Саутпорте на севере Англии 17-летний подросток руандийского происхождения Аксель Рудакубана совершил нападение с ножом во время детского танцевального мастер-класса, в результате чего погибли три девочки. Еще восемь детей и двое совершеннолетних пострадали.

Трагедия в Саутпорте спровоцировала волну протестов по всей Великобритании в конце июля - начале августа против неконтролируемой иммиграции. В ходе демонстраций были задержаны порядка 1,3 тыс. протестующих. Около 400 участников акций были приговорены к тюремным срокам до девяти лет.