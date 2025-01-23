Гросси отметил, что ситуация с безопасностью ЗАЭС не улучшается

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Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС (ЗАЭС) регулярно докладывают о звуках военных действий за пределами станции, положение дел с ядерной безопасностью объекта не улучшается. Об этом сказано в заявлении гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

Он отметил, что инспекторы агентства "в течение последней недели слышали частые взрывы за пределами объекта, что еще раз подтверждает сохраняющуюся угрозу ядерной безопасности в ходе военного конфликта". Гросси уточнил, что наблюдатели от организации "за последние дни слышали несколько случаев такой военной активности на разном расстоянии от ЗАЭС".

"Ситуация по-прежнему нестабильна. Я серьезно обеспокоен ядерной безопасностью на Запорожской АЭС. Наша работа еще далека от завершения", - указал глава МАГАТЭ.

В среду агентство Reuters информировало о том, что Гросси планирует в ближайшие несколько недель посетить Россию и Украину.