ХАМАС 24 января передаст Израилю список с именами второй группы заложников

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Палестинское радикальное движение ХАМАС передаст Израилю в пятницу список заложников, которых планирует освободить 25 января. Это подтвердил глава ячейки движения на Западном берегу реки Иордан Захер Джабарин.

"В пятницу мы передадим Израилю имена четверых заложников, удерживаемых нашими бойцами, в обмен на список палестинских заключенных, которые должны быть освобождены в обмен на пленных заложников", - приводятся его слова в официальном Telegram-канале ХАМАС.

Вместе с тем Джабарин подтвердил, что сам обмен будет произведен на следующий день после передачи списков.