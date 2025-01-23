Трамп назвал вполне возможным сокращение ядерных арсеналов России, США и Китая

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Новый хозяин Белого дома Дональд Трамп хотел бы сокращения ядерных арсеналов России, США и Китая. На этом он акцентировал внимание, выступая по видеосвязи перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе.

"Мы бы хотели сокращения ядерных арсеналов", - подчеркнул Трамп. Он отметил, что в прошлом обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным "сокращение ядерных арсеналов двух стран". "И Китай тоже бы согласился", - утверждал глава вашингтонской администрации.

"Так что мы хотим понять, можем ли мы сократить ядерные арсеналы. И, я думаю, это вполне возможно", - указал Трамп, добавив, что "для планеты это было бы невероятно". По его словам, российскому лидеру "действительно нравилась идея значительного сокращения объемов ядерных вооружений". "И он, и я хотели этого", - указал политик.

"И, думаю, мы бы добились того, чтобы остальной мир последовал. И Китай бы тоже согласился. Китаю тоже это нравилось", - отметил президент США. "На ядерные арсеналы расходуются огромные средства, а разрушительные возможности таковы, что мы даже не хотим сегодня говорить об этом", - заключил он.