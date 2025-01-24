Новые власти Сирии не собираются поддерживать отношения с Россией на прежнем уровне

Юрий Веселов, военный обозреватель

Сирийское издание «Аль-Ватан», ссылаясь на заявление директора таможенного управления провинции Тартус Рияда Джуди, сообщило на этой неделе об аннулировании инвестиционного соглашения с российской компанией «Стройтрансгаз», подписанное в 2019 году. В соответствии с соглашением, сирийский грузовой порт был передан российской компании в аренду на 49 лет. Взамен «Стройтрансзаг» принял на себя обязательства вложить 500 млн. долларов США в работы по усовершенствованию и обновлению объектов портовой инфраструктуры.

По словам Рияда Джуди, российская компания, несмотря на прописанные в контракте условия, так и не модернизировала портовые механизмы, что привело к практическому простаиванию морского порта из-за слишком высоких сборов за портовые услуги. В настоящее время новые власти работают над реструктуризацией порта с целью возобновления его работы. Для этого правительство переходного периода снизило таможенные сборы для ряда категорий промышленных товаров до 60 процентов и заявило, что все доходы от деятельности морского порта Тартус будут использоваться в интересах государства.

Немного ранее сирийские информационные средства сообщили о решении новых властей страны запретить ввоз в Сирию любых товаров и промышленной продукции из Израиля, Ирана и России.

Что касается пункта технического обслуживания ВМФ России в Тартусе, то по его дальнейшей судьбе представители сторон в настоящее время ведут переговоры, о ходе и результатах которых сведений нет. Вместе с тем, западные СМИ сообщали о выводе российских военных кораблей из военной базы в открытое море в начале декабря прошедшего года. Тогда же боевые самолеты ВВС Израиля нанесли несколько ракетных ударов по сирийским складам хранения военного имущества в морском порту Тартус и военным кораблям ВМС Сирии в военно-морской базе Латакия.

Можно не сомневаться в том, что лояльное Турции правительство переходного периода будет стремиться к ликвидации или сведения к минимуму российского военного присутствия в Сирии и при этом препятствовать всеми возможностями эвакуации из страны военного имущества РФ.