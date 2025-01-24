Результаты расследования по AZAL будут оглашены на следующей неделе

Казахстанская комиссия по расследованию крушения пассажирского самолета компании Azerbaijan Airlines (AZAL) под Актау на следующей неделе обнародует предварительные результаты расследования. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Казахстана Канат Бозумбаев.

"Мы рассчитываем, что на следующей неделе предварительная часть расследования будет опубликована министерством транспорта, поскольку ICAO (Международная организация гражданской авиации) рекомендует это сделать в течение 30 дней со дня авиапроисшествия", - сказал он во время брифинга.

Бозумбаев отметил, что расследование ЧП продолжает комиссия с участием экспертов из России, Азербайджана, представителей ICAO и Бразилии. Они работают над расшифровкой "черных ящиков".

По его словам, бортовые самописцы с самолета сохранились, они расшифрованы в Бразилии и возвращены в республику. "Они находятся в следственной группе под эгидой Генпрокуратуры. Над ними сейчас работают все эксперты", - добавил заместитель премьера.

Он также обратил внимание, что Казахстан передал копии материалов, в том числе аудиопереговоры, российской и азербайджанской стороне, республике "скрывать нечего".