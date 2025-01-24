Орбан выдвинул Украине ультиматум о продлении санкций против России

© Михаил Метцель/ ТАСС

Антироссийские санкции Европейского союза могут быть продлены только при условии, что Украина восстановит транзит российского газа в Центральную Европу по своей территории, откажется от атак на трубопровод "Турецкий поток" и гарантирует продолжение транзита нефти. На это обратил внимание премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth.

Он сообщил, что уведомил других лидеров стран ЕС, что "если Украина хочет получить помощь, в том числе в санкциях против России", то она должна выполнить три условия: возобновить транзит газа, "не применять военные средства нападения" в отношении газопровода "Турецкий поток" и не запрещать поставки российской нефти в Европу через свою территорию.

"В противном случае санкции, решение по которым должно быть принято спустя неделю, продлены не будут", - подчеркнул глава венгерского правительства.